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ОСН: натуральные масла и лечебные препараты помогают восстановить ресницы

ОСН: натуральные масла и лечебные препараты помогают восстановить ресницы

Укрепить ресницы и сделать их более густыми и длинными можно в домашних условиях. Для этого специалисты советуют в первую очередь пересмотреть питание, начать ухаживать за ресницами, при необходимости используя натуральные масла и лечебные препараты, выяснила Общественная Служба Новостей.

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