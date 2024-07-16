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Генерал-лейтенант Бужинский назвал два тяжелейших удара по Украине после которых всё закончится

Генерал-лейтенант Бужинский назвал два тяжелейших удара по Украине после которых всё закончится

Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью изданию aif.ru описал два тяжелейших удара по Украине после которых всё закончится.

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