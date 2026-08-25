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Адвокат экс-президента Армении связал его задержание с критикой в адрес Пашиняна

Адвокат экс-президента Армении связал его задержание с критикой в адрес Пашиняна

Уголовное дело против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака - это политическое преследование, заявил RTVI адвокат Кочаряна Александр КочубаевУголовное дело против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака, задержанных в Ереване 25 августа, является политическим преследованием.

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