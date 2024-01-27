В России выросли продажи подержанных автомобилей в кредит

Подержанные автомобили на российском рынке стали в два раза чаще покупать в кредит. По итогам 2023 года выяснилось, что доля автокредитов, выданных на приобретение машины на вторичном рынке, удвоилась, достигнув 15 процентов.
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