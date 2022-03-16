ФИА внесла поправки в регламент «Ф-1» в отношении проведения процедуры рестарта

ФИА внесла поправки в регламент «Формулы-1» в преддверии старта сезона-2022. Поправка касается правила проведения рестарта гонки в случае появления на трассе автомобиля безопасности.

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