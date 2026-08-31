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Мировое обозрение

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Амбициозная вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker попала в руки игроков за неделю до релиза — разработчики отреагировали

Амбициозная вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker попала в руки игроков за неделю до релиза — разработчики отреагировали

До релиза The Blood of Dawnwalker остаются считанные дни, но некоторые покупатели уже могут начать прохождение.

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