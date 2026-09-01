В Краснодаре 1 сентября открыли школу на 1 550 мест в микрорайоне «Черемушки»

В Краснодаре 1 сентября открыли новую школу на 1 550 мест в жилом квартале «Рекорд» микрорайона «Черемушки».
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