Расчет "Ланцета" обнаружил и уничтожил около 20 солдат и гаубицу ВСУ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" 15-го отдельного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" обнаружил и двумя ударами уничтожил блиндаж с 20 украинскими военнослужащими и находящуюся рядом гаубицу на днепропетровском направлении СВО.
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