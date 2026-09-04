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Ивановские новости

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Стали известны данные о пассажиропотоке нового маршрута №47 в Иванове

Стали известны данные о пассажиропотоке нового маршрута №47 в Иванове

По данным правительства новый маршрут №47 в Иванове перевёз 86 тысяч пассажиров за месяцМуниципальный маршрут №47 «м.

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