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Вулин: организаторы протестов в Сербии не имеют шансов свергнуть Вучича

Вулин: организаторы протестов в Сербии не имеют шансов свергнуть Вучича

Организаторы протестов в Сербии не имеют шансов свергнуть президента страны Александра Вучича. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя правительства балканской республики Александр Вулин, информирует ТАСС.

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