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Орловская область стала лидером ЦФО по больничной смертности от инсульта

Орловская область стала лидером ЦФО по больничной смертности от инсульта

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (входящего в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь») Минздрав России ведёт  учёт ключевых показателей эффективности здравоохранения.

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