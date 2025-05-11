Саботаж Киевом будущих переговоров в Стамбуле станет еще одним шагом Украины в сторону эшафота. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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