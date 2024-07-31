Фигурант дела Булгакова пытается взыскать долг почти в 239 млн рублей

Совладелец Грязинского пищевого комбината, фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова Александр Михайленко пытается отсудить долг почти в 239 млн рублей у строительной фирмы.
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