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Фигурант дела Булгакова пытается взыскать долг почти в 239 млн рублей

Фигурант дела Булгакова пытается взыскать долг почти в 239 млн рублей

Совладелец Грязинского пищевого комбината, фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова Александр Михайленко пытается отсудить долг почти в 239 млн рублей у строительной фирмы.

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