Assassin's Creed Nexus VR стала доступна на Meta Quest 2, 3 и Pro Компания Ubisoft готовит несколько...

Assassin's Creed Nexus VR стала доступна на Meta Quest 2, 3 и ProКомпания Ubisoft готовит несколько игр серии Assassin’s Creed, в некоторых из которых она пробует новые возможности, которыми франшиза не отличалась в прошлом.
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