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Косовские власти отпустили российскую журналистку Дарью Асламову

Косовские власти отпустили российскую журналистку Дарью Асламову

Косовские власти отпустили ранее задержанную журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову.  Женщина вышла на связь с редакцией и сообщила, что ночью косовские власти отпустили ее после задержания, она добралась до сербско-косовской границы.

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