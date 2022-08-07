Косовские власти отпустили российскую журналистку Дарью Асламову

Косовские власти отпустили ранее задержанную журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Женщина вышла на связь с редакцией и сообщила, что ночью косовские власти отпустили ее после задержания, она добралась до сербско-косовской границы.
Косовские власти отпустили ранее задержанную журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Женщина вышла на связь с редакцией и сообщила, что ночью косовские власти отпустили ее после задержания, она добралась до сербско-косовской границы.
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