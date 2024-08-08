Лонзо Болл приступил к тренировкам 5 на 5 и идет по графику восстановления без осложнений

Защитник приступил к запланированным тренировкам 5 на 5 с командой. По информации Джо Коули из Chicago Sun-Times, реабилитация проходит по графику и без осложнений, но ни один профессиональный спортсмен до этого не возвращался на высокий уровень после подобной операции по замене мениска.