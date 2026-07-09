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Воронежские новости

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В Воронежской области 10 августа объявлено штормовое предупреждение из-за жары

В Воронежской области 10 августа объявлено штормовое предупреждение из-за жары

В пятницу столбики термометров поднимутся до +35 градусов под влиянием теплового сектора циклона. МЧС рекомендует пить больше воды, носить одежду из натуральных тканей и избегать обращения с открытым огнём.

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