В Воронежской области 10 августа объявлено штормовое предупреждение из-за жары

В пятницу столбики термометров поднимутся до +35 градусов под влиянием теплового сектора циклона. МЧС рекомендует пить больше воды, носить одежду из натуральных тканей и избегать обращения с открытым огнём.
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