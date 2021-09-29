В МВД прорабатывают требования к порядку оформления электронных паспортов

Министерство внутренних дел России вместе с Минцифры прорабатывают требования к порядку оформления, выдачи и применения электронных паспортов, в которых кроме обычной информации о владельце будут также биометрические данные обладателя документа.
Министерство внутренних дел России вместе с Минцифры прорабатывают требования к порядку оформления, выдачи и применения электронных паспортов, в которых кроме обычной информации о владельце будут также биометрические данные обладателя документа.
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