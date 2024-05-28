Россиянам объяснили, почему нужно регистрировать договоры аренды жилья

Генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент «Гильдии риэлторов Московской области» Татьяна Рачкова в беседе с РИАМО рассказала, что в настоящий момент в РФ договоры аренды в основном заключаются на 11 месяцев, чтобы избежать регистрации в Росреестре .