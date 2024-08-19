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Аналитики рассчитали индекс яблочного пирога в регионах России

Аналитики рассчитали индекс яблочного пирога в регионах России

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс яблочного пирога. Результаты исследования имеются в распоряжении RT Так, за период с 8 по 14 августа по всей России средняя стоимость ингредиентов для яблочного пирога, включая молоко, яйца, муку, дрожжи, разрыхлитель и яблоки, составляет 481,8 рубля.

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