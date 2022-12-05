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Представительство ДНР в СЦКК: число раненых выросло до семи после обстрела ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: число раненых выросло до семи после обстрела ВСУ

Семь жителей ДНР получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщило представительство народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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