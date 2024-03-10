Вдовиченков впервые стал дедушкой

Как выяснилось, произошло это еще в конце прошлого года. Внук Михаил родился у сына актера Леонида. Елена Лядова и Владимир Вдовиченков Legion-media Как выяснилось, произошло это еще в конце прошлого года.
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