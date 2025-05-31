Марочко: в Киеве обеспокоены эффективностью линии обороны ВСУ на Харьковщине

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ обеспокоено качеством фортификационных сооружений и линии обороны в Харьковской и Сумской областях, поскольку российская армия начала стремительно продвигаться на данных участках.
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