В России создана первая блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием

Этот шаг - добавление в уже готовую распределенную инфраструктуру постквантовой криптографии – повысит устойчивость платформы к возможным атакам с квантовых компьютеров, бум создания которых прогнозируется на ближайшее десятилетие.
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