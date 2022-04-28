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В День Победы в Тюмени перекроют центр города

В День Победы в Тюмени перекроют центр города

С 4 часов утра и до 17 дня 9 мая будет остановлено движение по улице Республики на участке от Мельникайте до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от.

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