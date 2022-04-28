В День Победы в Тюмени перекроют центр города

С 4 часов утра и до 17 дня 9 мая будет остановлено движение по улице Республики на участке от Мельникайте до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от.