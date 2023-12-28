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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Мария Захарова указала Западу на его собственные проблемы с проявлением расизма

Мария Захарова указала Западу на его собственные проблемы с проявлением расизма

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Странам коллективного Запада следует заняться решением собственных проблем, связанных с проявлением расизма и неоколониализма, прежде чем указывать другим государствам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном телеграм-канале.

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