Василиса Володина предсказала: четыре знака зодиака на пути к миллионам во второй половине 2024 года Ольга ВайленкоИзвестный астролог Василиса Володина, бывшая ведущая популярной программы «Давай поженимся», поделилась своим гороскопом на вторую половину 2024 года, выделив четыре знака зодиака, которые могут рассчитывать на удачу и значительные финансовые успехи, передают журналисты сайта pronedra.
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