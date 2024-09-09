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Британская пресса: Попытки командования ВСУ заткнуть дыры в обороне необученными солдатами приводят к большим потерям

Британская пресса: Попытки командования ВСУ заткнуть дыры в обороне необученными солдатами приводят к большим потерям

Российские войска продолжают продвижение на Донбассе, несмотря на попытки ВСУ остановить наступление.

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