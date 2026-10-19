Ключевые ошибки включают: сравнение продуктов без учёта улучшения конкретных процессов, откладывание проверки интеграций до старта, оценку решения только по начальной стоимости, выбор платформы исключительно ради искусственного интеллекта без учёта готовности собственных данных, а также недостаточный анализ команды, ответственной за внедрение и сопровождение.