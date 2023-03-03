Чесноков не завидует соперникам Даниила Медведева

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Чесноков высказался о текущем уровне Даниила Медведева, который в четвертьфинале турнира АТР в Дубае уверенно переиграл хорвата Борну Чорича, выиграв у него 21 последний розыгрыш - 6:3, 6:2.