России нужны мигранты для динамичного развития экономики, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости 22 ноября.
Песков: России нужны трудовые мигранты для достижения целей развития
Комментарии
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Борис Сторублевцев
Облавы устраивать по всей Рассеи , их полно болтается !!!И принудительно туда , где , как говорит Песков нужны !!! А границы закрыть наглухо!!! Все их семьи и стариков вернуть на историческую родину принудительно!!!
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11 час.
Сергей Oблезов
Песков полный ноль в экономике или опять несет пургу?Похоже, что он враг? Он даже не представляет, что толпы мигрантов не дают России развития, мы деградируем и криминальная обстановка в стране будет бешено расти.
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9 час.
Alex Nемо
Мигранты может быть и нужны, но вот зачем их махали завозить? В первую очередь отменить эти тупые патенты. А то приезжает вроде как-бы строитель (согласно патенту), а "работает" продавая неизвестно что на улицах. Приехал по контракту, отработал, уехал. При этом полная ответственность работодателя за ВСЕ действия привезённых им работников как юридическая, так и финансовая. И никаких семей для грабежа российского бюджета и социалки!
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2 час.
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