Песков: России нужны трудовые мигранты для достижения целей развития

Борис Сторублевцев Облавы устраивать по всей Рассеи , их полно болтается !!!И принудительно туда , где , как говорит Песков нужны !!! А границы закрыть наглухо!!! Все их семьи и стариков вернуть на историческую родину принудительно!!!

Сергей Oблезов Песков полный ноль в экономике или опять несет пургу?Похоже, что он враг? Он даже не представляет, что толпы мигрантов не дают России развития, мы деградируем и криминальная обстановка в стране будет бешено расти.