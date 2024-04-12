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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стоматолог рассказала, в какие клиники нельзя ходить из-за риска заражения ВИЧ

Стоматолог рассказала, в какие клиники нельзя ходить из-за риска заражения ВИЧ

Соблюдение мер профилактики внутрибольничных инфекций является обязательным условием для безопасной работы Стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова рассказала, почему нельзя ходить в клиники, которые игнорируют государственные стандарты дезинфекции.

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