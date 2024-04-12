Стоматолог рассказала, в какие клиники нельзя ходить из-за риска заражения ВИЧ

Соблюдение мер профилактики внутрибольничных инфекций является обязательным условием для безопасной работы Стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова рассказала, почему нельзя ходить в клиники, которые игнорируют государственные стандарты дезинфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии