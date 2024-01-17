Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Столичный градоначальник Сергей Собянин поделился информацией о том, что в Московской области войскам ПВО Вооружённых сил Российской Федерации удалось обнаружить запущенный боевиками ВСУ боевой беспилотник.
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