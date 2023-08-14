Александр Моор рассказал, как решить кадровую проблему в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 14 августа, ФедералПресс. Быстрого решения проблемы кадрового дефицита в строительной отрасли и в других секторах экономики нет, ответил корреспонденту «ФедералПресс» в ходе пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.