Театр абсурда
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Театр абсурда

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Братушки в поисках отмазки

Братушки в поисках отмазки

Главной сенсацией голосования по антироссийской резолюции ГА ООН, конечно, стал голос США «против», но и голос Сербии «за» тоже не остался незамеченным… Вот так предать векового и практически единственного союзника, причем без какой-то очевидной необходимости и выгоды для себя, — это было неожиданно.

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