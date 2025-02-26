Братушки в поисках отмазки

Главной сенсацией голосования по антироссийской резолюции ГА ООН, конечно, стал голос США «против», но и голос Сербии «за» тоже не остался незамеченным… Вот так предать векового и практически единственного союзника, причем без какой-то очевидной необходимости и выгоды для себя, — это было неожиданно.