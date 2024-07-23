«Сахалин-2» возобновил отгрузки после планово-предупредительного ремонта

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2» завершил длившийся с середины июня планово-предупредительный ремонт и возобновил отгрузку товара.
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