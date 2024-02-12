Министр обороны США Ллойд Остин снова оказался в больнице

Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали второй раз с начала года. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на армейский медцентр имени Уолтера Рида, в отделении интенсивной терапии которого находится чиновник.
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