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Себастьян Феттель сел за руль Ferrari Михаэля Шумахера в Монце

Себастьян Феттель сел за руль Ferrari Михаэля Шумахера в Монце

СоцсетиЧетырёхкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель, который завершил свою спортивную карьеру, на Гран При Италии в Монце вернулся за руль болида Формулы 1 и провёл показательные заезды.

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