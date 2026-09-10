Дорогие ОФЗ увеличивают стоимость дефицита

По итогам января–августа дефицит федерального бюджета составил 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП.Показатель уже превышает первоначально заложенный на весь год объем дефицита в 3,8 трлн рублей, однако параметры бюджета в течение года были скорректированы, включая увеличение расходов примерно с 44 трлн до 45,5 трлн рублей.
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