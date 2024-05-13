13.05.24==Аксенов: Черноморский флот вносит неоценимый вклад в защиту крымчан

Аксенов: Черноморский флот вносит неоценимый вклад в защиту крымчан Вклад Черноморского флота в защиту Крыма от угроз и разгром противника в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине невозможно оценить, считает глава республики Сергей Аксенов.
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