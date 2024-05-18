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Калужские новости

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Фура перевернулась в кювет на калужской трассе

Фура перевернулась в кювет на калужской трассе

Накануне, около семи часов утра на 280-м километре трассы М-3 «Украина» в Думиничском районе столкнулись «Джили Атлас» и фура «Вольво»Накануне, около семи часов утра на 280-м километре трассы М-3 "Украина" в Думиничском районе столкнулись "Джили Атлас" и фура "Вольво".

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