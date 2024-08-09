Вражеские эксперты признали, что авантюра ВСУ в Курской области не остановила продвижение группировки «Центр» к Покровску 8 августа Зе-боты стали утверждать, что идиотское наступление на Суджу и Рыльск в Курской области преследовало только одну цель — оттянуть наиболее боеспособные российские войска с Покровского направления.
«Это вам за Суджу»: ВС РФ уже на окраинах Гродовки. Мирнограду приготовиться
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
На фуй,всех в порошок ,не оставлять и в плен не брать! Смерть фашистюгам,до последнего!
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8 час.
Семен Демин
Своим наступлением в Курской области Украина только разозлила Россию
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6 час.
VC
Vasilii Chitin
Долго бились значительно продвинулись, заняли целое село. Серъезная война, куда там всяким мелким операциям типа "Багратион" и т.д. Этак такая война ещё лет 20 будет длиться
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1 час.
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