Вражеские эксперты признали, что авантюра ВСУ в Курской области не остановила продвижение группировки «Центр» к Покровску 8 августа Зе-боты стали утверждать, что идиотское наступление на Суджу и Рыльск в Курской области преследовало только одну цель — оттянуть наиболее боеспособные российские войска с Покровского направления.