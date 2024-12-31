«Встреча Путина и Трампа сорвалась»: на Украине рады грядущей эскалации конфликта

Новогодние сюрпризы должны быть или хорошими, или не быть вовсе. Украинские медийные лица и «эксперты» продолжают отыскивать тенденции, чтобы сохранить воинственность и продолжать бесполезное сопротивление.
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