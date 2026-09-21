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Регионы России

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Аналитики Acer прогнозируют снижение цен на персональные компьютеры во второй половине 2027 года

Аналитики Acer прогнозируют снижение цен на персональные компьютеры во второй половине 2027 года

Цены на персональные компьютеры могут начать снижаться во второй половине 2027 года. Такое мнение высказал председатель совета директоров и генеральный директор Acer Джейсон Чэнь, отметивший, что текущий дефицит затрагивает в основном отдельные дорогие компоненты, а не весь рынок памяти.

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