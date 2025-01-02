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«Реал» может сделать второе предложение по Тренту. «Ливерпуль» не намерен отпускать защитника (The Times)

Ранее сообщалось, что английский клуб отказался продавать футболиста. По данным The Times, мадридский клуб рассматривает возможность сделать второе предложение по защитнику.

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