Акции "Банка Санкт-Петербург" войдут в базу расчета основных индексов Мосбиржи

Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 22 марта 2024 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.