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Закон, порядок, государство

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Благотворительный фонд «Надёжный тыл» проводит сбор гуманитарной помощи для морпехов ТОФ в зоне СВО

Благотворительный фонд «Надёжный тыл» проводит сбор гуманитарной помощи для морпехов ТОФ в зоне СВО

Участники благотворительного фонда «Надёжный тыл» ведут систематическую работу по сбору всего необходимого для морских пехотинцев на передовой в зоне СВО, от тёплых вещей до дизель-генераторов и не только.

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