Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что откровения главы американской корпорации Meta* Марка Цукерберга о давлении со стороны властей подтверждают, что в США царит либеральная диктатура.
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