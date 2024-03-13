Смесь температурой в несколько тысяч градусов: «Солнцепеки» сожгли целый укрепрайон ВСУ

Сразу несколько опорных пунктов ВСУ в буквальном смысле сожжены на артемовском направлении. Это результат работы наших тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» — одного из самых грозных орудий, которому противник до сих пор ничего не может противопоставить.