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Смесь температурой в несколько тысяч градусов: «Солнцепеки» сожгли целый укрепрайон ВСУ

Смесь температурой в несколько тысяч градусов: «Солнцепеки» сожгли целый укрепрайон ВСУ

Сразу несколько опорных пунктов ВСУ в буквальном смысле сожжены на артемовском направлении. Это результат работы наших тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» — одного из самых грозных орудий, которому противник до сих пор ничего не может противопоставить.

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