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Мировое обозрение

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Кличко признал конец безопасности в Киеве и новые реалии жизни, пишет NYT

Кличко признал конец безопасности в Киеве и новые реалии жизни, пишет NYT

Главное в тезисах: Конец относительной безопасности: Мэр Киева Виталий Кличко признал, что привычный уклад столицы Украины разрушен, а ситуация стала «очень драматичной» из-за уничтожения критической инфраструктуры.

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